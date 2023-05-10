Twitter'da arama ve şifreli mesajlaşma dönemi başlıyor

Musk, geçen yıl duyurduğu şifreli doğrudan mesajlar (DM'ler), uzun biçimli tweet'ler ve ödemeler gibi özelliklere sahip olacağını söylediği " Twitter 2.0 The Everything App" planlarına dair açıklama yaptı.

Salı günü bir tweet'te, "Yakında, bu platformdaki herhangi bir kullanıcıyla sesli ve görüntülü sohbet olacak, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz." dedi.

Twitter'daki arama özelliği, mikro blog platformunu Meta'nın benzer özelliklere sahip uygulamaları Facebook ve Instagram ile aynı hizaya getirecek .

Musk, şifreli doğrudan mesajların bir sürümünün çarşamba gününden itibaren Twitter'da kullanılabileceğini söyledi, ancak aramaların şifrelenip şifrelenmeyeceğini açıklamadı.

Twitter bu hafta, birkaç yıldır etkin olmayan hesapları kaldırarak ve arşivleyerek bir temizlik süreci başlatacağını söyledi .