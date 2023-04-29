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Dünya
AA 29.04.2023 14:19

ABD ordusuna "kritik görevlerde olmayan hava personelinin yere inmesi" emri

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James McConville, son dönemde art arda gelen ölümcül helikopter kazalarının ardından "kritik görevlerde olmayan bütün hava personelinin yere indirilmesi" yönünde emir verdi.

ABD ordusuna "kritik görevlerde olmayan hava personelinin yere inmesi" emri
[Temsili Fotoğraf: Reuters]

Emir, Alaska ve Kentucky'de 12 askerin hayatını kaybettiği son iki helikopter kazasından hemen sonra geldi.

McConville, yaptığı açıklamada, "Havacılarımızın güvenliği önceliğimiz ve bu geri çekilme, kazaları önleme ve personelimizi koruma adına mümkün olan her şeyi yaptığımızdan emin olmak için önemli bir adım." dedi.

Her iki kazanın da soruşturulduğu ve iki kaza arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı aktarılarak, pilotların ve mürettebatın görevlerini güvenli şekilde tamamlamaları için bir süre güvenlik ve eğitim protokollerine odaklanılacağı vurgulandı.

Olay

ABD'nin Alaska eyaletinde, iki "AH-64 Apaçi" tipi helikopterin eğitim uçuşundan döndüğü sırada havada çarpışması sonucu 3 asker ölmüş, 1 asker yaralanmıştı.

Martta ise Kentucky'de rutin bir eğitim uçuşu sırasında iki "HH-60 Blackhawk" tipi helikopterin çarpışması sonucu 9 asker hayatını kaybetmişti.

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