Sudan’daki çatışmalarda 411 sivil hayatını kaybetti

Ordu ile HDK arasındaki ateşkese rağmen farklı bölgelerde çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, bugüne kadar 2023 sivilin yaralandığı, 411 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sudan’da çatışmalar, 15'inci gününe girdi.

Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken başkentin güneyindeki farklı mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor.

Sudan’da taraflar, ABD’nin 28 Nisan’dan itibaren 72 saatlik yeni ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamıştı.