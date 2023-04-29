Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.04.2023 11:20

Sudan’daki çatışmalarda 411 sivil hayatını kaybetti

Sudan Doktorlar Sendikası, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalarda 411 sivilin öldüğünü bildirdi.

Sudan’daki çatışmalarda 411 sivil hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Ordu ile HDK arasındaki ateşkese rağmen farklı bölgelerde çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, bugüne kadar 2023 sivilin yaralandığı, 411 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sudan’da çatışmalar, 15'inci gününe girdi.

Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken başkentin güneyindeki farklı mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor.

Sudan’da taraflar, ABD’nin 28 Nisan’dan itibaren 72 saatlik yeni ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamıştı.

ETİKETLER
Sudan
Sıradaki Haber
ABD'de oy verme işlemi bugün başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Deprem bölgesinden yaklaşık 58 bin öğrenci okullarına geri döndü
11:39
"Cayrokopter" jandarmanın havadaki gözü olacak
11:23
Gökoğuz Türklerinin yurdu: Gagauzya
11:17
Küresel piyalar Fed kararıa odaklandı
11:25
Ankara-Sivas Hızlı Tren seferlerine yoğun ilgi
11:04
Nisan enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Adıyaman'daki konteyner kentlere 24 bin depremzede yerleştirildi
Adıyaman'daki konteyner kentlere 24 bin depremzede yerleştirildi
FOTO FOKUS
Gökoğuz Türklerinin yurdu: Gagauzya
Gökoğuz Türklerinin yurdu: Gagauzya
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ