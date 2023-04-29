Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından sandığa yoğun ilgi

Yurt dışında seçmen kütüğüne kayıtlı en fazla Türk vatandaşın bulunduğu Almanya'da, seçmenlerin sandığa ilgisi yoğun oldu.

Almanya'da, Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaletinde bulunan Köln, Düsseldorf ve Essen Başkonsolosluklarında seçim heyecanı hafta sonuda devam etti.

Başkonsolosluklar önünde uzun kuyruklar oluştu

Oy vermek isteyen Türk Vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren Başkonsolosluklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

“Seçim hakkını mutlaka kullanalım"

Düsseldorf ve Essen Başkonsoloslukları seçim Merkezlerini ziyaret eden, TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyon Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "vatandaşların sandığa giderek sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi:

"Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin önümüzdeki süreçte kazanımlarına yeni kazanımlar ekleyebilmesi noktasında vatandaşlarımızın muhakkak kendi üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyorum"

300 bin genç seçmen ilk kez oy kullanacak

Zafer Sırakaya," İlk defa oy kullanacak 300 bin genç seçmenin" önemine vurgu yaptı:

"Bu seçimlerde yüzde 50'den daha fazla bir siyasi katılımın gerçekleşmesini temenni ettiğimi özellikle 300 bine yakın yeni genç seçmenimizin muhakkak sandıklara giderek Türkiye’ye olan aidiyet bilincini ifade etmesinin değerli olduğunu ifade etmek isterim"

Türk Vatandaşları yurt dışında 73 Ülkede 5031 sandıkta 9 Mayıs'a kadar oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek

Haber: Bülent DÖNMEZ