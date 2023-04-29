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Dünya
TRT Haber 29.04.2023 13:40

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından sandığa yoğun ilgi

14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından sandığa yoğun ilgi
Yurt dışında seçmen kütüğüne kayıtlı en fazla Türk vatandaşın bulunduğu Almanya'da, seçmenlerin sandığa ilgisi yoğun oldu.  
 
Almanya'da, Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı  Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaletinde bulunan Köln, Düsseldorf ve Essen Başkonsolosluklarında seçim heyecanı hafta sonuda devam etti. 
 
Başkonsolosluklar önünde uzun kuyruklar oluştu
 
Oy vermek isteyen Türk Vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren Başkonsolosluklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
 

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından sandığa yoğun ilgi

“Seçim hakkını mutlaka kullanalım"

Düsseldorf ve Essen Başkonsoloslukları seçim Merkezlerini ziyaret eden, TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyon Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "vatandaşların sandığa giderek sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi:

"Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin önümüzdeki süreçte kazanımlarına yeni kazanımlar ekleyebilmesi noktasında vatandaşlarımızın muhakkak kendi üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyorum"
 
300 bin genç seçmen ilk kez oy kullanacak 
 
Zafer Sırakaya," İlk defa oy kullanacak 300 bin genç seçmenin" önemine vurgu yaptı:

"Bu seçimlerde yüzde 50'den daha fazla bir siyasi katılımın gerçekleşmesini temenni ettiğimi özellikle 300 bine yakın yeni genç seçmenimizin muhakkak sandıklara giderek Türkiye’ye olan aidiyet bilincini ifade etmesinin değerli olduğunu ifade etmek isterim"

Türk Vatandaşları yurt dışında 73 Ülkede 5031 sandıkta 9 Mayıs'a kadar oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek
 
Haber: Bülent DÖNMEZ
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