Açık 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2024 06:17

ABD Kongresindeki Filistinli Demokrat vekil, Gazze politikasından dolayı Biden'a oy vermedi

ABD Kongresindeki Filistin asıllı tek vekil Rashida Tlaib, Amerikalı Müslümanların yoğunlukta olduğu Michigan eyaletinde yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde Gazze politikalarını protesto ettiği Başkan Joe Biden'a oy vermedi.

ABD Kongresindeki Filistinli Demokrat vekil, Gazze politikasından dolayı Biden'a oy vermedi

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Michigan'da bugün gerçekleştirilen ön seçimlere, Biden'ın Gazze politikaları damgasını vurabilir.

Amerikalı Müslümanların en yoğun bulunduğu eyaletlerin başında gelen Michigan'da bugün Demokrat Parti'nin ön seçimleri için sandığa giden Müslümanların büyük oranda Biden lehine oy vermeleri beklenmiyor.

Herhangi bir başkan aday adayına oy vermeyerek oy pusulasında bulunan "kararsız" (uncommitted) seçeneğini seçmeleri beklenen Müslüman seçmenler, Gazze politikalarından dolayı Biden yönetimini sert şekilde eleştiriyor.

"Başkan Biden bizi duymuyor"

Michigan'dan ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen ve bu yılki seçimlerde yeniden yarışa girecek olan Filistin asıllı vekil Tlaib de kendi bölgesinde oy kullandı.

Oy işlemiyle ilgili yaptığı video paylaşımında Biden lehine değil, "kararsız oy" seçeneğine oy attığını belirten Tlaib, "Bugün salona girip Demokrat Parti pusulasında 'kararsız oy' kullandığım için gururluyum. Demokrasimizi korumamız lazım. Michigan'daki Demokratların yüzde 74'ü (Gazze'de) ateşkesi desteklerken, Başkan Biden bizi duymuyor. Bu durumda bizim demokrasiyi kullanarak 'bizi dinle, Michigan'ı dinle' dememizin yolu bu." ifadelerini kullandı.

Biden'ın eyaletteki ön seçimleri rahat kazanması beklenirken, kararsız oyların ne kadar orana ulaşacağı ise merak konusu.

Eyalette Arap kökenli Hıristiyan ya da Müslüman veya farklı etnik kökenlerden Amerikalı Müslüman 300 binden fazla seçmenin olduğu belirtiliyor.

2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde Biden Michigan'da yaklaşık 150 bin oy farkıyla kazanmıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Bolivya'da şiddetli yağışlardan binlerce kişi etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:09
Diyarbakır'da beton direğe çarpan araç hurdaya döndü
06:53
İki Meksikalı belediye başkanı adayı aynı kasabada birkaç saat arayla öldürüldü
06:48
İstanbul'u sis kapladı
06:44
Fransız film yıldızı Alain Delon’un evinde 72 silah ele geçirildi
06:44
BM: Gazze'de nüfusun dörtte biri kıtlığın eşiğinde
06:35
Fransız siyasilerden "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" diyen Macron'a tepki
Irak'ta pazar yangını: Yüzlerce dükkan küle döndü
Irak'ta pazar yangını: Yüzlerce dükkan küle döndü
FOTO FOKUS
TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti
TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ