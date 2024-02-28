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Dünya
AA 28.02.2024 06:03

Bolivya'da şiddetli yağışlardan binlerce kişi etkilendi

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasından binlerce kişi olumsuz etkilendi.

Bolivya'da şiddetli yağışlardan binlerce kişi etkilendi

Ulusal Hidroloji ve Meteoroloji Servisinden (Senamhi) yapılan açıklamada, yağışların devam etmesinin beklendiği bazı bölgelerde "kırmızı alarm" ilan edildiği bildirildi.

Başta La Paz olmak üzere birçok kentte etkili olan şiddetli yağışlar sonucu nehirler taştı ve onlarca ev sular altında kaldı.

Felaketten etkilenen bölgelere sivil savunma ekiplerinin gönderilmesinin yanı sıra askeri birlikler de sevk edildi.

Yağmur döneminin başladığı kasım ayından bu yana 206 ev zarar görürken, 456 taşkın meydana geldi ve 37 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunmaya göre, 12 bin 772 kişi sel ve toprak kaymalarından "son derece" olumsuz etkilendi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sel bölgelerinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve 

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