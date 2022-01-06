Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, Beyaz Saray'ın Kazakistan'daki protestoları izlediğini ve protestocuların kendilerini barışçıl bir şekilde ifade etmeleri ve yetkililerin itidalli davranmalarını desteklediklerini ifade etti.

Bu olayların arkasında ABD'nin olduğuna dair iddiaları yalanlayan Psaki, "Bazı çılgın Rus iddiaları var. Bunun kesinlikle yanlış olduğunu ve açıkça Rus dezenformasyon senaryosunun bir parçası olduğunu söylememe izin verin” dedi.

Psaki, Kazakistan'daki huzursuzlukta Amerika'nın rolü olduğunu kimin iddia ettiğini açıklamadı.

Rusya açıklamalarda ABD'ye yer vermemişti

Rusya Dışişleri Bakanlığı protestoları yakından izlediğini ve barışçıl bir çözüm çağrısında bulunduğunu söyledi.

Kremlin, çatışmaya yabancı müdahaleye karşı uyardı ve Kazakistan'ın kendi sorunlarını halledebileceğini söyledi. Açıklamaların hiçbiri ABD'den bahsetmedi.