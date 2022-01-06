Yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Japonya’da şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kanto ve Tokai başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde etkili olan ve akşam saatleri itibariyle Kanto bölgesinde 6 santimetreye ulaşan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Havalanlarından iniş ve kalkışlı toplam 60 uçuş iptal edildi, 39 uçuş askıya alındı.

Don uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 4 yıl aranın ardından ilk kez başkent Tokyo ve komşusu Chiba eyaleti için şiddetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Uzmanlar don riski ve neden olabileceği trafik kazalarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Yarın sabaha kadar etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışının özellikle havayolu ulaşımında daha fazla aksamaya neden olabileceğini belirten yerel otoriteler, kar görülen bölgelerde yaşayan sakinleri güncel ulaşım bilgilerini takip etmeye çağırdı.

Farklı bölgelerde sürüyor

Japonya'nın farklı kesimlerinde Aralık ayı sonundan bu yana etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle son 2 haftada en az 368 uçuş iptal edilmişti.

Şiddetli kar yağışı son olarak Hokkaido, Hyogo, Shiga, Niigata ve Gifu eyaletlerini vurmuştu.