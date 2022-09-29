Florida'nın Fort Mayer kentine ulaşan kasırga nedeniyle bir iki saat içinde sokaklar ve binaların giriş katları ile otoparklar sular altında kalırken, suların bazı araçların boyuna ulaştığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Fırtınanın sürüklediği okyanus dalgaları nedeniyle su seviyesinin yer yer 2 metreye kadar yükseldiği kentte ve civar bölgelerde, elektrik kesintilerini takip eden "poweroutages.us" internet sitesindeki bilgilere göre 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı.

[Fotoğraf: AFP]

Meksika Körfezi'ne kıyısı olan bölgelerinde yaşayan 2,5 milyon kişiye kasırga nedeniyle tahliye emri verildi.

Kasırga 240 kilometre hızla karaya ulaştı

Yaklaşık 240 kilometre hızla karaya ulaşan Ian Kasırgası, Florida'nın kuzeyine doğru ilerlerken, zincir mağaza yönetimleri kasırga güzergahındaki 70 şubenin kapatılacağını veya çok kısıtlı saatlerde açık kalacağını duyurdu.

Ian'ın karaya en yüksek hızla inen kasırga olduğu tespitini paylaşan meteoroloji uzmanları, Fort Mayer'deki su seviyesinin, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1965'ten bu yana en yüksek rakam olduğunu aktardı.

[Fotoğraf: AFP]

American Airlines 600 uçuşunu iptal etti

American Airlines, eyaletin çoğu bölgesinde hayatı felç eden kasırga nedeniyle Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Georgia gibi Florida'ya yakın eyaletlere yapılan uçuşlarda, yolcuların tarih değişiklikleri hizmetlerini ücretsiz yapacağını açıkladı.

ABD'li hava yolu şirketi, kasırganın ilk gününde 600 civarında uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

[Fotoğraf: AFP]

Kasırganın kuzey eyaletlere ulaşma riski var

Yetkililer durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kasırganın yeniden karadan okyanusa doğru yönelerek, daha şiddetli şekilde kuzey eyaletlerine ulaşma riski de bulunuyor.

[Fotoğraf: AFP]

Ekipler, arama kurtarma için hazır bekletiliyor

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin bölgeye tam güçle destek vereceğini açıkladı.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ve ulusal muhafızlar, arama kurtarma için hazır bekliyor.

[Fotoğraf: AFP]

Can kaybı ve hasara ilişkin bilanço netleşmedi

Şiddetli kasırga sebebiyle arama kurtarma ekiplerinin erişemediği bölgede, can kaybı ve hasara ilişkin bilançonun henüz netleşmediği aktarıldı.

[Fotoğraf: AA]