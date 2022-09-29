Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 02:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'nin yeni Libya Özel Temsilcisi Bathily göreve resmen başladı
[Reuters (Arşiv)]
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Senegalli diplomat Abdoulaye Bathily'in, 25 Eylül'den itibaren BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı olarak göreve resmen başladığını açıkladı.
25 Eylül itibarıyla göreve başlayan Bathily, çalışmalarını Libya'dan yürütecek.
Bathily'in ekim ayı başında Libya'ya geçmeden önce New York'ta BM'nin üst düzey yetkilileri ve BM üyesi ülkelerin temsilcileriyle bir dizi görüşme yapacak.
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bathily'in göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bathily'in, ilk Afrikalı Libya Özel Temsilcisi olduğuna vurgu yapan Sunni, New York'ta kendisiyle bir araya gelmeyi istediğini dile getirdi.
BM, eylül ayı başında Bathily'in, Slovak diplomat Jan Kubis'in yerine UNSMIL Başkanı ve Libya Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurmuştu.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Libya
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