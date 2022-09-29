25 Eylül itibarıyla göreve başlayan Bathily, çalışmalarını Libya'dan yürütecek.

Bathily'in ekim ayı başında Libya'ya geçmeden önce New York'ta BM'nin üst düzey yetkilileri ve BM üyesi ülkelerin temsilcileriyle bir dizi görüşme yapacak.

Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bathily'in göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bathily'in, ilk Afrikalı Libya Özel Temsilcisi olduğuna vurgu yapan Sunni, New York'ta kendisiyle bir araya gelmeyi istediğini dile getirdi.

BM, eylül ayı başında Bathily'in, Slovak diplomat Jan Kubis'in yerine UNSMIL Başkanı ve Libya Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurmuştu.