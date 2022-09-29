İngiltere merkezli Skytrax tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Dünya Hava Yolları Ödülleri" sahiplerini buldu.



Alman der Spiegel gazetesi, sonuçları "THY, Lufthansa'yı geçti" başlığı ile duyurdu.



Haberde iki havayolu şirketini kıyaslayan Der Spiegel, THY'nin dünya sıralamasında 7'nci sıraya yükseldiğine yer verdi.



Lufthansa'nın 9'uncu sıradan 15'inci sıraya gerilemesini eleştirdi.



Haberde,"En çok hangi havayolunu seviyorsunuz sorusu 13 milyondan fazla kişiye soruldu. Sonuç: Lufthansa listede aşağı kaymaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.



Londra'da düzenlenen ödül töreninde, Türk Hava Yolları; "Avrupa'nın En iyi Hava Yolu", "Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" ödüllerine layık görüldü.