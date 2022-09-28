Küba'yı vuran Ian Kasırgası, ABD'nin Florida Eyaleti'ne ilerliyor.



Kasırganın etkisini hissetmeye başlayan eyalette hazırlıklar sürüyor.



Meksika Körfezine kıyısı olan bölgelerde yaşayan 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi.



Kameralara yansıyan görüntüler kasırganın büyüklüğünü de gözler önüne seriyor.