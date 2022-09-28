Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 22:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de Ian Kasırgası nedeniyle 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi
ABD'nin Florida eyaletinde beklenen Ian Kasırgası etkili olmaya başladı. Meksika Körfezine kıyısı olan bölgelerinde yaşayan 2,5 milyon kişiye kasırga nedeniyle tahliye emri verildi.
Küba'yı vuran Ian Kasırgası, ABD'nin Florida Eyaleti'ne ilerliyor.
Kasırganın etkisini hissetmeye başlayan eyalette hazırlıklar sürüyor.
Meksika Körfezine kıyısı olan bölgelerde yaşayan 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi.
Kameralara yansıyan görüntüler kasırganın büyüklüğünü de gözler önüne seriyor.
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