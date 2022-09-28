Yeşil Parti Başkanı Balthasar Glattli, ülke genelinde enerji tüketimini azaltmak için otoyollarda hız sınırının düşürülmesi gerektiğini aktardı.

Glattli, otoyollarda azami hız sınırının saatte 120 kilometreden 80'e düşürülmesi teklifini hükümete ileterek "Hız sınırının düşürülmesi enerji tasarrufu için gereklidir. Uluslararası Enerji Ajansı da bu fikirde" ifadesini kullandı.

İktidar partilerinden İsviçre Halkın Partisi Milletvekili Thomas Hurter ise Glattli'nin teklifine karşı çıkarak böyle bir uygulamanın sürücü haklarına aykırı olduğunu kaydetti.

İsviçre'de bundan önce hız sınırının düşürülmesine yönelik teklifler de kabul görmemişti.

Eski Ulaştırma Bakanı Simonetta Sommaruga, isteyen sürücünün otoyollarda, trafik akışını engellememek kaydıyla saatte 120 kilometre hızın altında yolculuk yapabileceğini açıklamıştı.