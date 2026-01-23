ABD - Kanada gerilimi: Trump, 'Barış Kurulu' davetini geri çekti

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu’nda (2026) yaşanan gerginlik, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin mevcut dünya düzenindeki "kopuşu" ve ABD'nin agresif tutumunu eleştiren konuşmasıyla tırmandı.

Trump, Carney’nin bu açıklamalarına "Kanada, Amerika Birleşik Devletleri sayesinde yaşıyor. Mark, bir dahaki sefere açıklama yaparken bunu hatırla" sözleriyle karşılık verdi.

Perşembe günü yayınladığı mesajda ise Trump, "Bu mektup, Barış Kurulu'nun Kanada'nın katılımına yönelik davetini geri çektiğini temsil etsin" ifadelerini kullanarak Kanada’yı oluşumun dışında bıraktığını açıkladı.

Carney’den yanıt: "Kanada kendi gücüyle gelişiyor"

Trump’ın "ABD sayesinde yaşıyorsunuz" çıkışına yanıt veren Carney, "Kanada, ABD sayesinde yaşamıyor; biz Kanadalı olduğumuz için gelişiyoruz" diyerek egemenlik vurgusu yaptı.

Kanada tarafı, Trump’ın kurduğu bu yeni yapının BM’nin yerini alıp almayacağı ve finansman detayları konusundaki belirsizlikler nedeniyle zaten mesafeli bir tutum sergiliyordu.