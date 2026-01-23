Çok Bulutlu 0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 23.01.2026 06:41

İspanya'da demir yolu kazaları durmuyor: Bir haftada üçüncü kaza

İspanya'nın güneydoğusundaki Cartagena şehri yakınlarında bir banliyö treninin inşaat vincine çarpması sonucu bir haftada üçüncü demir yolu kazası meydana geldi. Ülke, pazar günü yaşanan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği facianın yasını tutarken gelen bu yeni kaza, güvenlik tartışmalarını alevlendirdi.

İspanya'da demir yolu kazaları durmuyor: Bir haftada üçüncü kaza

Murcia bölgesindeki Cartagena liman kenti yakınlarında gerçekleşen kazada, bir banliyö treni demir yolu hattına giren bir inşaat vincine çarptı.

Yetkililer, trenin raydan çıkmadığını veya devrilmediğini, kaza sonucu bazı yolcuların hafif yaralandığını bildirdi. Demir yolu işletmecisi Adif, olayın demir yolu operasyonuna ait olmayan bir vincin hatta müdahalesi sonucu yaşandığını açıkladı.

Bir haftada üç ayrı kaza

İspanya'da demir yolu ulaşımı son bir hafta içinde üst üste gelen trajedilerle sarsıldı. Pazar günü Endülüs bölgesinde meydana gelen yüksek hızlı tren çarpışmasında en az 43 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kazadan iki gün sonra, Barselona yakınlarında şiddetli yağış nedeniyle çöken bir istinat duvarı raylara düşmüş; raydan çıkan trenin makinisti hayatını kaybederken dört yolcu ağır yaralanmıştı.

Makinistlerden grev kararı

Ülkede artan kaza haberleri üzerine ana makinistler sendikası SEMAF, 9-11 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde üç günlük grev kararı aldı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, son kazaların demir yolu işletme güvenliğinin garanti altına alınması konusunda bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

SEMAF, demir yolu altyapı güvenliğinden sorumlu olan yetkililer hakkında cezai sorumluluk talep edeceklerini ve güvenlik standartlarının acilen yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

ETİKETLER
Hızlı Tren İspanya Tren Kazası
Sıradaki Haber
Danimarka’da ABD ürünlerine boykot uygulaması zirveye yerleşti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:18
Apple, Siri'yi yapay zeka sohbet botuna çeviriyor
07:03
Araştırma: ChatGPT, otoriter düşünceleri hızla benimseyebiliyor
06:58
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen ayrıldı
06:52
ABD - Kanada gerilimi: Trump, 'Barış Kurulu' davetini geri çekti
06:40
Danimarka’da ABD ürünlerine boykot uygulaması zirveye yerleşti
06:36
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Eksi 30 derecede 7/24 kar mesaisi
Eksi 30 derecede 7/24 kar mesaisi
FOTO FOKUS
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ