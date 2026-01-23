İspanya'da demir yolu kazaları durmuyor: Bir haftada üçüncü kaza

Murcia bölgesindeki Cartagena liman kenti yakınlarında gerçekleşen kazada, bir banliyö treni demir yolu hattına giren bir inşaat vincine çarptı.

Yetkililer, trenin raydan çıkmadığını veya devrilmediğini, kaza sonucu bazı yolcuların hafif yaralandığını bildirdi. Demir yolu işletmecisi Adif, olayın demir yolu operasyonuna ait olmayan bir vincin hatta müdahalesi sonucu yaşandığını açıkladı.

Bir haftada üç ayrı kaza

İspanya'da demir yolu ulaşımı son bir hafta içinde üst üste gelen trajedilerle sarsıldı. Pazar günü Endülüs bölgesinde meydana gelen yüksek hızlı tren çarpışmasında en az 43 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kazadan iki gün sonra, Barselona yakınlarında şiddetli yağış nedeniyle çöken bir istinat duvarı raylara düşmüş; raydan çıkan trenin makinisti hayatını kaybederken dört yolcu ağır yaralanmıştı.

Makinistlerden grev kararı

Ülkede artan kaza haberleri üzerine ana makinistler sendikası SEMAF, 9-11 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde üç günlük grev kararı aldı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, son kazaların demir yolu işletme güvenliğinin garanti altına alınması konusunda bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

SEMAF, demir yolu altyapı güvenliğinden sorumlu olan yetkililer hakkında cezai sorumluluk talep edeceklerini ve güvenlik standartlarının acilen yükseltilmesi gerektiğini belirtti.