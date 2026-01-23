98. Oscar ödülleri adayları açıklandı: "Sinners" filmi tarihe geçti

Yönetmenliğini Ryan Coogler'ın üstlendiği "Sinners" filmi, toplam 16 dalda adaylık elde ederek "Oscar tarihinin en çok aday gösterilen filmi" ünvanını kazandı. Film; en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu gibi ana kategorilerin yanı sıra pek çok teknik dalda da yarışacak.

En iyi film ve yönetmen kategorilerinde güçlü rekabet

Bu yıl en iyi film kategorisinde "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners" ve "Train Dreams" filmleri büyük ödül için yarışacak.

En iyi yönetmen dalında ise Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Josh Safdie, Joachim Trier ve Chloe Zhao adaylık kazanan isimler oldu.

Oyunculuk dallarında öne çıkan isimler

En iyi erkek oyuncu kategorisinde Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan ve Wagner Moura aday gösterilirken; en iyi kadın oyuncu dalında Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve ve Emma Stone altın heykelcik için mücadele edecek.

Yabancı dilde en iyi film adayları

Yabancı dilde en iyi film kategorisinde Brezilya'dan "The Secret Agent", Fransa'dan "It Was Just an Accident", Norveç'ten "Sentimental Value", İspanya'dan "Sirat" ve Tunus'tan "The Voice of Hind Rajab" listede yer aldı.

Tören 15 Mart'ta düzenlenecek

Oscar Ödülleri töreni, 15 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük gecenin sunuculuğunu ABD'li ünlü komedyen Conan O'Brien üstlenecek.