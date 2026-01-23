İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 2005'te boşalttığı Sanur yerleşim yerini yeniden inşa ediyor

Bölgedeki kaynaklara göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Cenin kentine bağlı Sanur beldesinde 21 yıl önce boşaltılan yasa dışı yerleşim alanına dönme hazırlıkları yapıyor.

İsrail iş makineleri de Sanur beldesinde gasbedilen Filistin topraklarındaki yerleşim yeri ve askeri bölgenin yeniden inşası için çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Sanur beldesindeki yasa dışı yerleşim alanına konteyner evler getiriliyor ve etrafına duvar örüldü.

Bu arada İsrail ordusu, yasa dışı yerleşim alanı yakınında bulunan bazı Filistinlilere ait evlerin sahiplerine tahliye emri gönderdi.

İsrail yönetimi, 2005 yılındaki tek taraflı geri çekilme planı kapsamında Gazze Şeridi'deki yerleşim yerlerinin yanı sıra Batı Şeria'da Sanur'un da aralarında bulunduğu 4 yerleşim yerinden çekilme kararı almıştı. Ancak İsrail hükümeti, bahsi geçen 4 yerleşim alanına yeniden dönüş yapma kararı almıştı.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail’in 1967’de Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.