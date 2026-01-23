Wall Street Journal: ABD'li yetkililer, Suriye'den askerleri tamamen çekmeyi değerlendiriyor

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD, Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyonların başarıyla sonuçlanmasının ardından ABD ordusunun Suriye'deki misyonunun sürdürülebilirliğini sorgulamaya başladı.

ABD'li yetkililer, YPG'nin tamamen mağlup olması durumunda Amerikan ordusunun Suriye'de kalması için bir neden olmadığını düşünüyor.

Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'ın gözaltı tesisleri ve kamplarının durumu ise endişe konusu. Yetkililere göre, ABD, gözaltı tesislerinde bulunan 9 bin kişiden 7 binini Irak'a nakletmeye başladı.

WSJ'ye göre, Suriye'de yaklaşık 1000 Amerikan askeri bulunuyor. Bu askerlerin çoğu kuzeydoğudaki tesislerde YPG ile aynı bölgede yer alıyor. Bu kararın gerçekleşmesi halinde eski ABD Başkanı Barack Obama döneminden bu yana 10 yıldan uzun süren Suriye'deki ABD operasyonları sona erecek.

Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimiyle YPG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Öte yandan terör örgütünün anlaşmanın uygulanmasına yanaşmaması nedeniyle cephe hatlarında ordu ile örgüt arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.