Danimarka’da ABD ürünlerine boykot uygulaması zirveye yerleşti

Bu tepkinin somut bir göstergesi olarak, Amerikan ürünlerini tespit etmeye ve boykot etmeye yarayan "NonUSA" (UdenUSA) adlı mobil uygulama Danimarka’daki uygulama mağazalarında bir numaraya yükseldi.

Boykot uygulamalarına yoğun ilgi

"Günlük hayatta Amerikan ürünlerini tanımanıza ve bunlardan kaçınmanıza yardımcı olur" sloganıyla öne çıkan NonUSA uygulaması, kullanıcıların ürün barkodlarını tarayarak üretim yerini ve sahiplik bilgilerini görmelerini sağlıyor.

Uygulama ayrıca ABD menşeli ürünlere Danimarka yerel pazarından alternatifler de sunuyor.

Verilere göre, 9 Ocak'ta listelerde 441. sırada olan uygulama, gerilimin tırmanmasıyla birlikte hızla yükselerek ChatGPT gibi popüler uygulamaları geride bıraktı. Benzer bir işlevi olan "Made O’Meter" adlı uygulama da Danimarka, Norveç, İsveç ve İzlanda’da en çok indirilen ilk 10 uygulama arasına girdi.

Trump’ın Grönland çıkışı ve vergi tehditleri

Gerilim, Trump yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland’ı Danimarka’dan devralmak istemesiyle başladı. Trump, Rusya ve Çin’in bölgedeki varlığını öne sürerek adanın ABD kontrolüne geçmesi gerektiğini savunmuştu.

Geçtiğimiz hafta Trump, bu planına destek vermeyen aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Finlandiya’nın da bulunduğu sekiz Avrupa ülkesine karşı 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere %10 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı. Bu oranın 1 Haziran'da %25'e çıkarılacağı tehdidinde bulunulmuştu.

Davos’ta "çerçeve anlaşma" ve geri adım

Dünya Ekonomik Forumu (Davos 2026) kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen Trump, 21 Ocak'ta sürpriz bir açıklama yaparak Grönland ve tüm Arktik bölgesi için bir "gelecek anlaşması çerçevesi" oluşturulduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından Trump, Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergisi tehdidini askıya aldığını açıkladı.

Danimarka: "Egemenliğimiz pazarlık konusu değil"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, güvenlik, yatırım ve ekonomi gibi konularda müttefiklerle müzakereye açık olduklarını ancak toprak bütünlüğü ve egemenliğin asla pazarlık konusu edilemeyeceğini vurguladı. Frederiksen, "Kırmızı çizgimiz net; krallığın hiçbir parçası üzerinde egemenliğimizi devretmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.