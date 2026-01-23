ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

Okul öncesi eğitim alan Liam Ramos, babası Adrian Alexander Conejo Arias ile birlikte evinin önündeyken ICE ajanları tarafından durduruldu.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, hedefin çocuk olmadığı, babasının "yasa dışı göçmen" statüsünde bulunduğu savunuldu. Bakanlık, babanın ajanları görünce kaçmaya çalışarak oğlunu "terk ettiğini" iddia etti.

ICE sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çocuğun gözaltına alındığı iddialarını reddederek, ekiplerin dondurucu soğukta çocuğu güvende tuttuğunu ileri sürdü. Kurum, ailenin çocuğu teslim almayı reddettiğini ve babanın çocuğun kendisiyle kalmasını istediğini belirtti.

Avukat ve okul yetkililerinden itiraz

Ailenin avukatı Marc Prokosch düzenlediği basın toplantısında, Liam ve babasının 2024 yılında Ekvador'dan sığınma talebiyle ABD'ye geldiklerini ve tüm yasal prosedürleri takip ettiklerini söyledi. Prokosch, ailenin ICE ekiplerinden kaçmadığını vurguladı.

Columbia Heights Okul Bölgesi Müfettişi Zena Stenvik ise 5 yaşındaki bir çocuğun neden gözaltına alındığını sorgulayarak, küçük bir çocuğun suçlu olarak sınıflandırılamayacağını ifade etti.

Okul yönetim kurulu üyesi Mary Granlund, olay yerinde olduğunu ve çocuğu yanına alabileceğini söylemesine rağmen yetkililerin buna izin vermediğini dile getirdi.

Siyasi isimlerden açıklamalar

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minnesota ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ICE ekiplerini savundu. Vance, babanın kaçması nedeniyle ekiplerin başka seçeneği kalmadığını belirterek, "Çocuğun donarak ölmesine izin mi vermelilerdi?" dedi.

Buna karşılık Müfettiş Stenvik, son dönemde bölgede aralarında 10 ve 17 yaşlarında olanların da bulunduğu toplam dört öğrencinin gözaltına alındığını ve bu durumun toplumda travma yarattığını belirtti.

Eyaletteki operasyonlar gerginliği artırıyor

"Metro Surge Operasyonu" adı verilen göçmenlik düzenlemeleri, Minnesota genelinde protestolara neden oluyor.

Bölge sakinleri ve yerel yetkililer, federal operasyonların sertliğine tepki gösteriyor. Bu tartışmaların gölgesinde, ABD Temsilciler Meclisi, ICE'a 10 milyar dolarlık kaynak ayrılmasını da içeren bütçe tasarısını onaylayarak Senato'ya gönderdi.