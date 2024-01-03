ABD ile İsrail arasında gönüllü göç krizi: Neler oldu?

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini" açıkladı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullandı.

İsrail ordu radyosuna göre konuya ilişkin aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir" dedi.

ABD: Açıklamalar, kışkırtıcı ve sorumsuzca

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Miller, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli Bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine" yönelik açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" şeklinde niteleyerek, ABD’nin Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan açıklamaları reddettiğini belirtti.

Bu tür söylemlerin İsrail hükümetinin politikalarını yansıtmadığının, Başbakan Binyamin Netanyahu dahil İsrailli yetkililer tarafından kendilerine defalarca söylendiği bilgisini paylaşan Miller, bu tür açıklamaların derhal durması gerektiğini kaydetti.

"Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz"

X sosyal medya platformundan açıklama yapan Ben-Gvir, "ABD'yi büyük takdir ediyorum ama kusura bakmayın, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz. ABD bizim en iyi dostumuzdur ama her şeyden önce İsrail Devleti için en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, yüzbinlerce Filistinlinin Gazze Şeridi'nden göç etmesinin, Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerine dönüp güven içinde yaşamalarına olanak tanıyacağını ve İsrail ordusunun askerlerini koruyacağını savundu.

Fransa da tepki gösterdi

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, İsrail'in Gazze halkını zorla yerinden etmesini desteklemeyeceklerini duyurdu.

De Riviere, AA muhabirinin "İsrailli yetkililer yakın zamanda Gazze'deki Filistinlilerin 'gönüllü göçünü' destekleyen nitelikte açıklamalarda bulundu. Sizin, Fransa'yı temsilen Filistinlilerin zorunlu göçüne ilişkin tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

"Fransa çok açık bir şekilde toplumların zorla yerinden edilmesine karşı." ifadesini kullanan de Riviere, bunun hem genel anlamda hem de Gazze için geçerli olduğunu dile getirdi.

De Riviere, "Gazze'de insanların zorla yerinden edilmesini desteklemeyeceğiz. Gazze Şeridi'nde Filistinliler yaşıyor. Amacımız, Filistinlilerin burada güvenli bir şekilde ve iyi koşullar altında yaşamaya devam etmelerini sağlamak." diye konuştu.