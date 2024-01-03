Puslu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.01.2024 06:04

ABD'nin kamu borcu 34 trilyon dolara ulaştı

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 29 Aralık 2023 itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 34 trilyon dolara ulaştı.

ABD'nin kamu borcu 34 trilyon dolara ulaştı

Böylelikle ülkenin kamu borcu, 2022'nin sonundan bu yana yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık artış gösterdi.

ABD'de 2023 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı yasalaşmıştı. Bu sürenin dolmasına kısa bir zaman kala da federal hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik ikinci geçici bütçe kabul edilmişti.

İkinci geçici bütçe, Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngörüyor.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

ETİKETLER
ABD ABD Ekonomisi Dolar
Sıradaki Haber
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den kendisini eleştiren ABD'ye tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:30
Kocaeli'de araç yangını: Küle döndü
06:17
Ağına 11 kilogramlık levrek takıldı
06:20
ABD ile İsrail arasında gönüllü göç krizi: Neler oldu?
06:06
Kayseri'de palet fabrikasında yangın
06:06
Hizbullah, Aruri suikastı sonrası İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi
06:06
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den kendisini eleştiren ABD'ye tepki
Japonya'da ölü sayısı 62'ye yükseldi
Japonya'da ölü sayısı 62'ye yükseldi
FOTO FOKUS
Taksim'deki "Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi" büyük ilgi görüyor
Taksim'deki "Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi" büyük ilgi görüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ