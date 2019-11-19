ABD ile Güney Kore arasındaki anlaşmazlık, müzakereleri yarıda kesti.

Washington yönetimi, Güney Kore'de kalmaya devam edecek 28 bin Amerikan askeri için yaklaşık 1 milyar dolar yerine yıllık 5 milyar dolar istedi, talep Seul engeline takıldı.

İki ülke arasında yürütülen müzakereler tıkandı. Taraflar masayı terk etti.

Güney Kore Müzakere Heyeti Başkanı Jeoung Eun Bo, "ABD ve Güney Kore arasındaki 11'inci savunma gideri paylaşımı müzakerelerinde işler planlandığı gibi gitmedi. ABD tarafı savunma için ödenecek miktarda keskin bir artış talebinde ısrarcı. Ancak biz de kabul edilir bir miktarda olması yönünde ısrarcıyız" dedi.

Seul yönetimi, ödenecek tutarın 28 yıldır uygulanan Özel Önlemler Anlaşması çerçevesinde belirlenmesini istiyor. Washington yönetimi ise Kuzey Kore'nin tavrını koz olarak kullanıyor.

Taraflar arasında görüşmelerin devam edeceği açıklandı.

ABD askerleri, yarımadanın kuzeyinden gelebilecek tehdit nedeni ile Güney Kore'de bulunuyor. Karşılığında ise her yıl ABD'ye ödeme yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump son ziyaretinde ödemelerin 5 milyar dolara çıkarılmasını istemişti.

Kaynak: AP