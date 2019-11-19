İngiltere Türkiye tarafından sınır dışı edilen DEAŞ'lı vatandaşını yargılamaya başladı.

26 yaşındaki Mamun Rashid Londra Sulh Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

İngiliz sanık ilk duruşmada sadece isim, adres, doğum tarihi gibi bilgilerini doğrulamak için konuştu.

Duruşma aralık ayına ertelendi. Bu süreçte sanık, gözaltında tutulacak.

Rashid geçen perşembe günü İngiltere’ye gelişinde Heathrow havaalanında tutuklandı.

İngiltere yasalarına göre terör eylemlerine hazırlık suçuna ömür boyu hapis, teröre teşvik suçuna 7 ila 15 yıl ceza veriliyor.

İngiltere Hükümeti bu yıl içinde çifte vatandaş olan DEAŞ üyesi İngiliz Şamima Begüm’ü vatandaşlıktan çıkarmıştı.

Kaynak: BBC