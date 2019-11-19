Şarja takılı telefonla banyoya giren çocuk elektrik akımına kapıldı19 Kasım 2019 Salı 14:36 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 14:49
Hollanda'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Şarja takılı telefonuyla banyoya giren çocuk elektrik akımına kapıldı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan küçük kızın hafızasını da kaybettiği belirlendi.
Hollanda'da şarj cihazının suyla temas ettiği düşünülen küçük kız, elektrik akımına kapıldı.
Kızın çığlıkları üzerine banyoya koşan ailesi korkunç manzarayla karşılaştı.
Telefonu tuttuğu sağ eli yanan ve baygın halde bulunan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tetkiklerde hafızasını da kaybettiği tespit edildi. Vücudunda ciddi yanıklar da bulunan çocuk tedavi altına alındı.
Doktorlar, çocuklar arasında telefondan kaynaklı elektrik çarpmalarının yaygınlaştığını açıkladı.
Çocukların bilinçlenmesi için ailelere ve öğretmenlere büyük iş düştüğü vurgulanıyor.
Kaynak: BBC