Hollanda'da şarj cihazının suyla temas ettiği düşünülen küçük kız, elektrik akımına kapıldı.

Kızın çığlıkları üzerine banyoya koşan ailesi korkunç manzarayla karşılaştı.

Telefonu tuttuğu sağ eli yanan ve baygın halde bulunan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde hafızasını da kaybettiği tespit edildi. Vücudunda ciddi yanıklar da bulunan çocuk tedavi altına alındı.

Doktorlar, çocuklar arasında telefondan kaynaklı elektrik çarpmalarının yaygınlaştığını açıkladı.

Çocukların bilinçlenmesi için ailelere ve öğretmenlere büyük iş düştüğü vurgulanıyor.

Kaynak: BBC