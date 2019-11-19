İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz tazminat cezasına çarptırıldı. Cezayı ödeyebilmek için evini sattı.

İngiltere'de göçmenlerin Avrupa kıyılarına ulaşmasını engellemek için silah kullanılması gerektiği açıklamasında bulunan Katie Hopkins'in başı dertten kurtulmuyor.

Akdeniz'i botlarla geçen göçmenleri "hamam böceklerine" benzeten Hopkins tazminata mahkum edildi.

Tepki çeken açıklamalarından dolayı radyo programcılığı ve köşe yazarlığı görevlerine son verilen Hopkins, açılan davalar nedeniyle ekonomik olarak zor durumda bulunduğunu ifade etti.

Tazminatı ödeyebilmek için evini sattığını açıkladı.

Açıklamalarının kariyerine mal olduğunu belirten Hopkins, en büyük pişmanlığının göçmen derneğine yardım karşılığında davanın geri çekilmesi teklifi reddetmesi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA