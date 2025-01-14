Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.01.2025 21:19

ABD için çarpıcı rapor: 2033'te ölümler doğumları geçecek

ABD'de 2033 itibarıyla yıllık ölüm oranlarının doğum oranlarını geçmesi öngörülüyor.

ABD için çarpıcı rapor: 2033'te ölümler doğumları geçecek
[Fotograf: AP]

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), "Demografik Görünüm: 2025-2055" raporunu yayımladı.

Raporda, ABD nüfusunun 2025'teki 350 milyon kişiden 2055'te 372 milyon kişiye çıkarak yılda ortalama yüzde 0,2 oranında büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Bu oranın 1975-2024 döneminde kaydedilen yıllık ortalama yüzde 0,9'luk büyüme oranının dörtte birinden az olduğu kaydedilen rapora göre, 2033 itibarıyla yıllık ölümlerin yıllık doğumları geçmesi öngörülüyor.

Raporda, nüfus artış hızının gelecek 30 yıl boyunca genel olarak yavaşlamasının öngörüldüğü ve 2025-2035 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 0,4 seviyesinden 2036-2055 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 0,1'e düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Net göçün nüfus artışının giderek daha önemli bir kaynağı haline geleceğine işaret edilen raporda, göç olmadan, doğurganlık oranlarının bir neslin kendini yenilemesi için yetersiz kalacağı öngörüsüyle nüfusun 2033 itibarıyla azalmaya başlayabileceği aktarıldı.

Raporda, nüfusun 2025-2055 döneminde ortalama olarak yaşlanmasının beklendiği, 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısının bu dönemde belirgin bir şekilde artacağı ve bu grubun büyüme hızının daha genç yaş gruplarının büyüme hızından fazla olacağı aktarıldı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Afganistan: ABD ile esir takasına hazırız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:44
ABD bütçesi Aralık 2024'te 87 milyar dolar açık verdi
22:06
Uşak'ta devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti
21:19
İngiltere'de "dijital pound" kararı 2027'ye ertelendi
21:17
Afganistan: ABD ile esir takasına hazırız
21:15
Mali hükümeti, Kanadalı şirketin çıkardığı altına el koydu
21:16
Manisa'da iki işçi servisi çarpıştı: 35 yaralı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ