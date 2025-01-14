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Bilim Teknoloji
AA 14.01.2025 21:12

ABD'de yapay zeka altyapısını hızlandırmayı amaçlayan kararname imzalandı

ABD Başkanı Joe Biden, gelişmiş yapay zeka projeleri için gereken altyapının hızlı ve geniş ölçekte inşa edilebilmesi için federal alanların kiralanmasını öngören kararname imzaladı.

ABD'de yapay zeka altyapısını hızlandırmayı amaçlayan kararname imzalandı
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray'dan, yapay zeka çalışmalarının hızlandırılması için Biden tarafından imzalanan kararnameye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kararnameyle, gelişmiş yapay zeka projeleri için gereken altyapının hızlı ve geniş ölçekte inşa edilebilmesinin sağlanacağı aktarıldı.

Kararnameyle ayrıca Savunma ve Enerji Bakanlığının, hızlı şekilde yapay zeka altyapısı kurulabilecek federal alanları özel sektöre kiralamaya yönlendireceği ve bu sayede temiz enerjiye geçişin hızlandırılacağı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, yapay zeka altyapısının oluşturulmasının ulusal güvenliği ve rekabeti artırmasının yanı sıra, temiz enerjiyi ve düşük tüketici fiyatlarını desteklemesi gerektiği aktarıldı.

ABD yönetimi, 13 Ocak'ta yapay zeka çiplerinin ihracatına ilişkin yeni düzenleme getirmişti.

Buna göre, endişe kaynağı olan ülkelere karşı önemli adımların atıldığı ve bu ülkelerin gelişmiş yapay zeka sistemlerine ve onları eğitmek için kullanılan bilgi işlem gücüne erişiminin kısıtlandığı bildirilmişti.

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