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Dünya
AA 14.01.2025 21:16

Afganistan: ABD ile esir takasına hazırız

Afganistan yönetimi, ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını ancak ABD yönetiminin henüz somut adımlar atmadığını kaydetti.

Afganistan: ABD ile esir takasına hazırız
[Temsili fotoğraf: DHA]

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD ile Afganistan arasında olası mahkum takasına ilişkin Amu TV'ye konuştu.

Mücahid, olası mahkum takasına dair görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz olumlu sonuçlanmadığını söyledi.

Afganistan yönetiminin, mahkum takasına hazır olduğunu ama ABD'nin somut adımlar atmadığını belirten Mücahid, "Afganistan'da tutuklu Amerikalıların karşılığında Guantanamo'da bulunan Afgan mahkumların salıverilmesini önerdik ancak ABD henüz harekete geçmedi." dedi.

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Afganistan'da 2022'den bu yana tutuklu bulunan George Glezmann, Ryan Corbett ve Mahmud Şah Habibi'nin salıverilmesi için yaklaşık 6 aydır taraflar arasında görüşmeler yürütülüyor.

Daha önce çeşitli medya kurumlarında çıkan haberlerde, Guantanamo hapishanesinde tutulan Muhammed Rahim al-Afgani karşılığında, Afganistan'daki cezaevlerinde tutulan ABD vatandaşlarının salıverilmesi konusunda iki ülke arasında görüşmelerin sürdüğü aktarılmıştı.

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