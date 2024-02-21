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Dünya
AA 21.02.2024 09:48

ABD: Husiler insani yardım taşıyan gemiyi hedef aldı

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin, insani yardım taşıyan bir gemiye iki gemisavar balistik füze fırlattığını bildirdi.

ABD: Husiler insani yardım taşıyan gemiyi hedef aldı
[Fotograf: Reuters]

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, 19 Şubat'ta Husiler, Yemen'in Aden limanına giden Yunanistan bandıralı, ABD'ye ait "M/V Sea Champion" isimli dökme yük gemisine doğru iki gemisavar balistik füze ateşledi.

Füzelerden birinin gemi yakınında patladı ve küçük çaplı hasara yol açtı; gemi, Yemen'e tahıl götürmek üzere yoluna devam etti.

Açıklamada, "Husilerin, Yemen'e gıda ve insani yardım ulaşımını doğrudan tehlikeye atan kötü niyetli faaliyetlerine karşı koymaya kararlıyız." denildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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