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Dünya
AA 21.02.2024 09:10

Çin: ABD'nin vetosu, Gazze'deki durumu daha tehlikeli hale getiriyor

Çin, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes çağrısı yapan tasarıyı veto etmesinin, bölgedeki durumu daha tehlikeli hale getirdiği uyarısında bulundu.

Çin: ABD'nin vetosu, Gazze'deki durumu daha tehlikeli hale getiriyor

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün, toplantının ardından yaptığı açıklamada, BMGK'nin ateşkes için adım atması gerektiğini, bunun yasal sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Ülkesinin Washington'ın kararından hayal kırıklığı duyduğunu dile getiren Cang, "ABD'nin vetosu, yanlış mesaj veriyor, Gazze'deki durumu daha tehlikeli hale getiriyor." dedi.

ABD'nin, Cezayir'in önerisiyle sunulan tasarıya, "diplomatik çabaları kesintiye uğratacağı" gerekçesiyle karşı çıkmasının tamamıyla savunulamaz olduğunun altını çizen Cang, "ABD'nin vetosu, Gazze'de ateşkes sağlanması ve savaşa son verilmesi için yapılan güçlü çağrıyı susturamaz. Güvenlik Konseyi veto yüzünden adaleti yerine getirme sorumluluğunu bir tarafa bırakamaz." ifadelerini kullandı.

Cezayir'in karar tasarısı

Cezayir tarafından sunulan karar tasarısında, Gazze'de acilen insani ateşkes sağlanması talep ediliyordu.

Sivillere yönelik her türlü saldırının kınandığı tasarıda, aynı zamanda Filistin halkının zorla yerinden edilmesine de karşı çıkılıyordu.

Karar tasarısında, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılırken Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz insani yardım sağlanması gerektiği vurgulanıyordu.

Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararlarına da atıfta bulunuluyordu.

Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkeden 13'ünün "evet" oyu verdiği tasarıyı, ABD daimi üye olarak sahip olduğu veto yetkisini kullanarak reddederken, İngiltere çekimser kaldı.

ABD daha önce de ateşkes çağrılarını veto etti

ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

ABD, BM Genel Kurulunda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.

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