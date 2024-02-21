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Dünya
BBC 21.02.2024 06:11

Uzay enkazı: İki tonluk uydu bugün Dünya'ya düşecek

1995 yılında piyasaya sürüldüğünde son teknoloji bir ürün olan, gezegeni izlemek için rutin olarak kullanılan teknolojileri geliştiren ve 2011'de görevi sona eren ERS-2, bugün atmosfere kontrolsüz, ateşli bir dalış yapacak.

Uzay enkazı: İki tonluk uydu bugün Dünya'ya düşecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), iki tonluk uydunun çoğunun düşerken yanacağını söyledi.

Bazı sağlam parçaların yüksek hızlı dalış sırasında oluşan yoğun ısınmaya dayanması mümkün, ancak bu parçaların kalabalık alanlara çarpıp hasara neden olma ihtimali zayıf.

Dünyanın hemen hemen her yerine inebilirler ancak Dünya yüzeyinin büyük bir kısmı okyanuslarla kaplı olduğundan, yüzeyde kalan enkazın büyük olasılıkla denizde kaybolması muhtemel.

ESA'nın Dünya Gözlem Yer Segmenti Departmanından Mirko Albani, "Atmosfere yeniden girebilecek (ve yüzeye ulaşabilecek) elementlerin hiçbirinin radyoaktif veya toksik olmadığını vurgulamakta fayda var" dedi.

Ajans, 1990'larda neredeyse aynı iki Dünya Uzaktan Algılama (ERS) uydusunu fırlattı.

Onlar, karadaki, okyanuslardaki ve havadaki değişiklikleri takip etmek için bir dizi alet taşıyan, zamanlarının en gelişmiş gezegen gözlemcileriydi.

Selleri izlediler, kıta ve okyanus yüzeyi sıcaklıklarını ölçtüler, buz sahalarının hareketini izlediler ve depremler sırasında yerdeki değişiklikleri takip ettiler.

Özellikle ERS-2, Dünya'nın koruyucu ozon tabakasını anlama konusunda önemli bilgiler sağladı.

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