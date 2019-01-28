ABD'nin sınır güvenliği konusunda 3 hafta sürecek geçici bir anlaşma sağlanması sonucu, federal hükümete ait tüm kurumlar açıldı ve 800 binden fazla federal çalışanlara işbaşı çağrısı yapıldı.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney, CBS’de yaptığı açıklamada, “Bu haftanın sonuna kadar tüm geri ödemelerin gerçekleşeceğini umuyoruz.” dedi.

6 milyar dolar geri ödeme borcu var

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's tahminlerine göre, hükümetin işçilere yaklaşık 6 milyar dolar geri ödeme borcu var.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, 2013'te hükümetin kapanmasının bedeli 2,6 milyar dolar, 1995'te Bill Clinton döneminde kapanan hükümetin bedeli ise 2,3 milyar dolardı.

Kapanma sırasında federal kurumların dörtte birinde çalışanlar maaş veya ücret alamadı ve pek çok kamu hizmeti aksadı. Çok sayıda kamu çalışanı ve kamuya yaptıkları işler için ödenek alamayan müteahhidin işsizlik ödeneği veya sosyal yardımlara başvurdukları belirtiliyor.

15 Şubat'ta yeniden başlayabilir

Bundan sonra Meksika sınırında güvenliğin nasıl sağlanacağı konusunda Kongre'de ciddi tartışmaların yapılması bekleniyor.

Trump eğer iki partinin Kongre komitelerinin sınır güvenliği için yapacakları ortak çalışmadan memnun kalmazsa, ya kapanmayı 15 Şubat'ta yeniden başlatacağınıb ya da duvar için istediği 5.7 milyar dolarlık ödeneği Kongre'nin onayı olmadan da harcayabilmek için olağanüstü duruma başvuracağını söyledi.

Kaynak: Reuters, AA