ABD'de hükümetin kısmi olarak kapatılmasında 22. güne gelindi. Bu süre ile ABD, 1996 yılındaki 21 günlük kapanma süresini geçerek rekor kırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika sınırına inşa etmek istediği duvara Kongre'den 5 milyar dolarlık ek ödenek talebine Demokratlar'ın onay vermemesi nedeniyle federal hizmetler 22 Aralık'tan bu yana durduruldu.

ABC News'in haberine göre kapanmadan yaklaşık 800 bin hükümet çalışanı etkilendi. Bu işçilerin 420 bine yakını maaş alamadı. Ülkenin dört bir yanında devlete bağlı kuruluşlar kepenk indirdi.

Önceki rekor Clinton döneminde kırılmıştı

ABD tarihinde pek çok kez hükümetin kapatılması krizi yaşandı. Ancak Trump dönemine kadar hükümetin kapalı kaldığı zaman rekoru Bill Clinton dönemine aitti. Clinton döneminde 1995’in Kasım ayından 1996’nın Ocak ayına kadar iki kez hükümet kapanmıştı.

1995'te 14-18 Kasım arasında Kongre sağlık primlerini arttırmaya çalışmış, bu girişim Clinton tarafından veto edilmişti. Clinton'ın Kongre'yi bütçeyi 7 yıl içinde dengeleyecek bir plan sunmaya zorlaması nedeniyle 5 günlük bir kapanma olmuştu.

Clinton ve Cumhuriyetçiler, hükümete finansman akışını kısmen devam ettirecek ve müzakarelerin devamı için zaman kazandıracak geçici bir tasarı üzerinde anlaşmış ve kriz bir süreliğine aşılmıştı. Ancak bu durum uzun sürmemiş ve 4 hafta sonra hükümet 21 gün süresince kapanmıştı.

Kaynak: ABC News