Dünya
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
12 Ocak 2019 Cumartesi 08:38 - Son Güncelleme 12 Ocak 2019 Cumartesi 08:38
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 5,1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz açıklamada yapılmadı.
Kaynak: AA
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