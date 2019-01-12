22 gündür kapalı olan ABD hükümetinde kriz hala çözülemezken, ülkenin dört bir yanında devlete bağlı kuruluşlar da kepenk indiriyor.

Miami Uluslararası Havaalanı yetkilileri, ABD hükümetinin hala kısmen kapalı olmasından dolayı ücretsiz çalıştırılan güvenlik görevlileri arasında idari izne çıkanların sayısının artması nedeniyle önümüzdeki günlerde terminallerden birini birkaç günlüğüne erken kapatacaklarını açıkladı.

Havaalanı sözcüsü Greg Chin, G terminalinin Cumartesi günü yerel saatle 01.00'da kapanacağını, Pazar sabahı uçuşlar için tekrar açılacağını, aynı gün 01.00'da tekrar kapanacağını söyledi.

Kaynak: AP, VOA