Kanada'nın Washington yönetiminin talebi üzerine Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'yu gözaltına almasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artıyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçtiğimiz gün basına yaptığı açıklamada, Çin'in Kanada vatandaşlarını gözaltına alma çabalarını artırdığını, gözaltına alınan Kanadalılardan birinin diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğunu ve diplomasiye saygı gösterilmediğini söyledi.

Kanada'da her zaman hukukun üstünlüğünün geçerli olduğunu söyleyen Trudeau, “Çin'in iki Kanada vatandaşını keyfi ve haksız yere tutuklaması talihsiz bir durumdur." dedi.

Kanada ile Çin arasındaki gerilim nasıl tırmandı?

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Wanzhou, Washington’ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da tutuklanmıştı.

Çin ise önce eski diplomat Michael Kovrig'i gözaltına almış, ardından iş insanı Michael Spavor'u sorguladığını açıklamıştı.

İki Kanadalı'nın, Çinli telekom devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou'nun ABD'nin isteği ile 1 Aralık'ta Kanada'da gözaltına alınmasından sonra tutuklanması, misilleme olarak yorumlanmıştı.

Wanzhou'nun, 12 Aralık'ta 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AP