İsrail Cezaevi Kurumu, Ofer Cezaevi’ne baskında yaralanıp hastaneye kaldırılan Filistinlilerin sayısının, açıklanan resmi rakamdan 3 kat fazla olduğunu belirtti.

Cezaevi Kurumu, Haaretz gazetesinin, baskında yaralanıp hastaneye nakledilmesi gereken tutuklular ve baskında gerçek mermi kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili sorularına ise cevap vermekten kaçındı.

Haaretz gazetesine göre, İsrail güçlerinin cezaevi baskınında 140 Filistinli yaralandı. Yaralılardan yalnızca 20 tutuklu hastaneye nakledildi.

Ne olmuştu?

İsrail güçlerinin, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan ve yaklaşık bin 200 Filistinlinin hapis yattığı Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara düzenlediği saldırıda en az 100 kişi yaralanmıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinden itibaren cezaevi koğuşlarına düzenlediği baskınlarda plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedilmişti.

Çoğu mahkumun plastik mermiyle yaralandığı ve İsrail hastanelerine nakledildiği aktarılan açıklamada, en az 20 tutuklunun hastanelerde tedavi altına alındığı, geri kalanların da cezaevine gönderildiği belirtilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli var.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Arab48, Haaretz