ABD Hazine Bakanı, Trump'ın tarifelerine "acele" tepki verilmemesi gerektiğini savundu

Bakan Bessent, CNN televizyonuna verdiği mülakatta, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bessent, "Herkes arkasına yaslansın, derin bir nefes alsın ve acele karşılık vermesin. Olaylar nereye gidiyor bir görelim. Eğer karşılık verirseniz o zaman olayları tırmandırabilirsiniz." diye konuştu.

Tarih boyunca ABD'nin dış ticarette açık verdiğini belirten Bessent, "Dış ticaret fazlası veren ülkeler her zaman ticaret savaşlarında veya ekonomik gerilimlerde kaybeden taraf olur." dedi.

Öte yandan Bessent, diğer ülkelerin "acele" karar vermelerinin "mantıklı olmayacağını" kaydetti.

Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.