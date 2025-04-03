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Dünya
AA 03.04.2025 09:55

Anket: ABD'lilerin yüzde 58'i Trump'ın tarifelerinin ülke ekonomisine zarar vereceği görüşünde

ABD'de yapılan ankete göre, vatandaşların yüzde 58'i Başkan Donald Trump'ın tarife politikalarının ülke ekonomisine zarar vereceğini düşünüyor.

Anket: ABD'lilerin yüzde 58'i Trump'ın tarifelerinin ülke ekonomisine zarar vereceği görüşünde

Marquette Hukuk Fakültesi tarafından yapılan ankette, Trump'ın ikinci dönemindeki kararlarının halk üzerindeki etkisi ölçüldü.

Sonuçlara göre, ABD'lilerin yüzde 58'i Trump'ın açıkladığı tarifelerin ekonomiye zarar vereceğine inanırken, yüzde 28'i faydalı olacağını savunuyor.

Katılımcıların yüzde 58'i bu politikaların enflasyonu artıracağını öngörüyor.

Öte yandan, ABD'lilerin yüzde 43'ü Trump hakkında olumsuz görüşe sahipken, yüzde 64'ü kurumların kapatılmasının başkanın yetkisi dışında olduğunu düşünüyor.

Ayrıca, ankete katılanların yüzde 70'i de Trump'ın kararlarına karşı hüküm veren yargıçların azledilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.

İkinci dönemine başlamasından bu yana Başkan Trump'ın kararnameleri sıkça yargıya taşındı. Birçok federal yargıç, bu politikaların yürürlükten kaldırılması, yürütmenin durdurulması yönünde kararlar almıştı.

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