Brent petrolün varili 72,73 dolardan işlem görüyor

Dün 75,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,23 azalarak 72,73 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,49 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifeler sonrasında artan talep endişeleri etkili oldu.

Trump, Beyaz Saray'da dün düzenlenen etkinlikte, diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerinden ithal edilen mallara yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda tarife uygulanmaya başlandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkelere karşılıklı tarifelere misilleme yapmamalarını tavsiye ederken, bunun sağlanması halinde daha yüksek gümrük vergisi oranlarının uygulanmayacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarifeleri küresel ekonomiye büyük bir darbe olarak nitelendirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, karara karşı çıkıldığı ve ülkenin haklarını korumak için karşı tedbirler alınacağı belirtildi.

ABD'nin tarife adımları sonrasında birçok ülkenin misilleme yapacağını öngören uzmanlar, bu durumun piyasalarda, ekonomik büyümeyi yavaşlatacak ve petrol talebini sınırlayacak küresel bir ticaret savaşını tetikleyebileceği endişelerini artırdığını kaydetti.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 200 bin varil arttığını açıkladı. Söz konusu artış, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin yavaşladığına dair endişeleri artırarak fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

Öte yandan, kotalarının üzerinde üretim yapan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu bazı ülkelerin ek kesintiye gidebileceğine ilişkin haber akışı ise fiyatlardaki düşüşü bir miktar sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 75 doların direnç, 71,63 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.