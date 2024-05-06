ABD, Hamas'ın ateşkes açıklamasını gözden geçirdiklerini duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "İsrail'le ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasıyla ilgili olarak Miller, "Hamas'ın bir yanıt verdiğini doğrulayabilirim. Bu yanıtı şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz." dedi.

Miller, "Rehine anlaşmasının İsrail ve Filistin halklarının çıkarına olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bu, acil bir ateşkes getirecek, insani yardımın daha fazla ulaştırılmasına olanak tanıyacak ve bu nedenle bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sözcü Miller, "Ateşkes kesinlikle başarılabilir. Masanın üzerinde bir anlaşma var." dedi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas, internet sayfasından yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketinin onayladığını duyurmuştu.

ABD, Al Jazeera ağını kapatma kararından "oldukça kaygılı"

Sözcü Miller, Tel Aviv yönetiminin, Al Jazeera televizyonunun faaliyetlerini durdurma kararından oldukça kaygılı olduklarını söyledi.

Miller, soru üzerine, "İsrail dahil, tüm dünyada basın özgürlüğünü desteklediğimizi ve bu eylemden oldukça kaygılı olduğumuzu açıkça ifade ettik." dedi.

"Al Jazeera'nin bölgedeki diğer ülkelerde olduğu gibi İsrail'de de faaliyet gösterebilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuşan Miller, ABD'nin, dünya çapında özgür ve bağımsız medyayı "desteklemeye ve savunmaya" devam edeceğini vurguladı.

⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 266'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 611 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile işgalci sivil Yahudilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.