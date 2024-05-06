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Dünya
AA 06.05.2024 22:47

Guterres, Gazze'de taraflara acilen anlaşma çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de acıyı sonlandırmak için taraflara acilen gerekli adımı atarak anlaşma sağlamaları çağrısı yaptı.

Guterres, Gazze'de taraflara acilen anlaşma çağrısı yaptı
[Fotograf: Reuters]

Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Refah'a yönelik kapsamlı saldırıya ilişkin belirtilerden derin endişe duyduğunu kaydeden Guterres, daha önce yerinden edilmiş ve çok zor durumda olan insanların tekrar harekete geçtiğine işaret ederek, "Bu insanların güvenlik arayışı çok kez inkar edildi." dedi.

Guterres, uluslararası insancıl hukuk uyarınca tarafların sivilleri korumak zorunda olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri, "İsrail ve Hamas'a, Gazze'de acıyı sonlandırmak için acilen gerekli adımları atma çağrımı yineliyorum." mesajını verdi.

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