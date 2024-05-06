Açık 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.05.2024 22:32

İsrail Refah’ta 50’den fazla yeri havadan bombaladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

İsrail Refah’ta 50’den fazla yeri havadan bombaladı
[İsrail'in, Refah'ın doğusundaki bölgelere attığı aydınlatma fişekleri | Fotoğraf: AA]

Hagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Refah’a yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki 50’den fazla alana hava saldırısı düzenlediklerini belirten Hagari, saldırı yapılan yerlerin Hamas’a ait olduğunu öne sürdü.

Hagari, saldırıların ordunun Refah’ın doğusunda kara saldırısına hazırlandığı bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

Netanyahu: Savaş Kabinesi Refah'taki "operasyonu" sürdürme kararı aldı
Netanyahu: Savaş Kabinesi Refah'taki "operasyonu" sürdürme kararı aldı

Hamas'la ateşkes

Hamas'ın “İsrail’le ateşkes önerilerine” verdiği onayla ilgili de konuşan Hagari, "Ordu, her bir cevabı büyük bir ciddiyetle inceliyor." dedi.

Hagari, ordunun, Hamas'la müzakereler ve İsrailli esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi konusunda tüm imkan ve fırsatları değerlendirdiğini kaydetti.

Ordu Sözcüsü, Gazze'de "operasyonlara" devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Hamas İsrail
Sıradaki Haber
Netanyahu: Savaş Kabinesi Refah'taki "operasyonu" sürdürme kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:45
Bursa'da evde çıkan yangın iki eve daha sıçradı
23:47
ABD: İsrail'i Refah'a girmemesi için teşvik ediyoruz
23:48
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'nda konuştu
23:26
Bakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı'nı ağırladı
23:19
Kamyon üstü vinç otomobilin üzerine devrildi: 2 kişi kıl payı kurtuldu
22:55
ABD, Hamas'ın ateşkes açıklamasını gözden geçirdiklerini duyurdu
Restorasyonu tamamlanan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ibadete açıldı
FOTO FOKUS
Kamyon üstü vinç otomobilin üzerine devrildi: 2 kişi kıl payı kurtuldu
Kamyon üstü vinç otomobilin üzerine devrildi: 2 kişi kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ