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Dünya
AA 17.04.2025 11:11

ABD Gelir İdaresi, Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırabilir

ABD Gelir İdaresinin (IRS), Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiği bildirildi.The New York Times'ın haberine göre, konuya ilişkin bilgi sahibi kişiler, IRS'nin Harvard'ın vergi muafiyetinin iptalini görüştüğünü belirtti.

ABD Gelir İdaresi, Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırabilir
[Fotograf: Reuters]

İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan iki kaynağa göre bazı IRS yetkilileri, Hazine Bakanlığı çalışanlarından Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetinin iptalini değerlendirmelerini talep etti.

Bu duruma ilişkin IRS sözcüsü yorum yapmayı reddederken Hazine Bakanlığı ise talebe yanıt vermedi.

Harvard Üniversitesinden yapılan açıklamada, vergi muafiyetinin iptal edilmesinin yasal dayanağının bulunmadığı öne sürüldü.

Böyle bir adımın üniversitenin eğitim misyonunu yerine getirebilme kabiliyetini zorlaştıracağı kaydedilen açıklamada, vergi muafiyetinin iptal edilmesi durumunda öğrencilere mali yardımların azalacağı ve kritik tıbbi araştırma programlarının yürütülemeyeceği bildirildi.

Federal yasalar, ABD Başkanı'nın doğrudan ya da dolaylı olarak IRS'den belirli hedefleri araştırmasını ya da denetlemesini talep etmesini yasaklıyor.

Öte yandan IRS, çok fazla siyasi veya ticari faaliyet yürüten kuruluşların vergi muafiyetlerini iptal edebiliyor. Bu kuruluşlar ise kurumun kararına mahkemeye başvurarak itiraz edebiliyor.

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesine sağlanan 2,2 milyar dolarlık fon ve 60 milyon dolarlık sözleşmenin dondurulmasına karar vermişti.

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