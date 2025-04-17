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Dünya
AA 17.04.2025 11:01

ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'e destek mesajları için çevrim içi form açıldı

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün destekçileri, kendisine yazılan destek mesajlarının iletilmesi için çevrim içi form hazırladı.

ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'e destek mesajları için çevrim içi form açıldı
[Fotograf: Reuters]

Öztürk'ün hukuk ekibi ve gönüllülerden oluşan gruptan yapılan açıklamada, "Rümeysa'ya Mektuplar" isimli çevrim içi form oluşturulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Rümeysa merhameti, içtenliği, fedakarlığı ve hem çocuklar hem de yetişkinler için saygı ve sevgi dolu topluluklar oluşturma yeteneği ile çok fazla insana ilham olmuştur. Gelin bizler de Rümeysa'nın yanında olduğumuzu ve özgürlüğüne kavuşması için elimizden geleni yapacağımızı ona söyleyelim." ifadeleri yer aldı.

Birçok kişinin, Öztürk'ün gözaltına alınmasının ardından destek mesajlarını nasıl iletebileceklerini sorduğu aktarılan açıklamada, gönderilen mesajların bu form aracılığıyla ona ulaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, destek mesajı yazmayan kişilerin ise Öztürk'ün iftara giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındığı videoyu paylaşarak kamuoyunda farkındalık oluşmasına katkı sağlayabileceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, öğrencilerin, Öztürk’ün bir an önce serbest bırakılması için harekete geçilmesi konusunda Tufts Üniversitesinin yanı sıra kendi üniversiteleriyle de iletişime geçerek ifade özgürlüğünün savunulmasını ve uluslararası öğrencileri korumaya yönelik adımların atılmasını talep edebilecekleri ifade edildi.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak nitelediği 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, 4 Nisan'da hazırladığı raporda Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu bildirmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.

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