OpenAI, X benzeri bir sosyal medya oluşturmayı planlıyor

OpenAI, bu projeyle ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, son bilgiler şirketin Elon Musk'ın X platformuna benzer bir hizmet geliştirme hedefinde olduğunu ortaya koyuyor.

OpenAI ile Musk arasındaki geçmişte yaşanan çekişmeler de bu açıdan dikkat çekiyor.



The Verge tarafından yayımlanan bir rapora göre, birden fazla kaynak, OpenAI'ın X'e rakip olacak bir sosyal medya platformu geliştirme planlarını doğruladı.

Şirketin bu projenin henüz erken aşamalarında olduğu ve konsept üzerinde çalışmaya devam ettiği belirtiliyor. Bununla birlikte, şirket içinde bir prototipin şimdiden geliştirildiği iddia ediliyor.



Kaynakların aktardığına göre, OpenAI'nin kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman, bu projeyle ilgili geri bildirim almak amacıyla dışarıdan kişilerle özel görüşmeler gerçekleştiriyor.

Raporda ayrıca, geliştirilen iç prototipin ChatGPT'nin entegre görüntü oluşturma özelliği üzerine kurulu olduğu ifade ediliyor.

Ancak bu platformun sosyal bir akış (social feed) gibi yenilikler sunacağı belirtiliyor.

Henüz bu platformun ChatGPT'nin bir parçası olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmasa da, prototip OpenAI'nin gelecekte neler sunabileceğine dair ipuçları veriyor.

OpenAI ve Elon Musk Arasındaki Rekabet

Sam Altman ve Elon Musk bir zamanlar aynı hedef doğrultusunda çalışıyordu ve Musk, OpenAI'ın yatırımcısı ve yönetim kurulunda bir koltuk sahibiydi.

Ancak Musk, 2018 yılında bu görevlerinden ayrıldı.

Bunun arkasında, özellikle Musk'ın şirket üzerinde daha fazla kontrol istemesi gibi farklı görüşlerin olduğu bildirildi.

Musk ayrıca şirketin kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak devam etme planlarına karşı olduğunu açıkça dile getirmişti.

Ancak daha sonra OpenAI, Musk'ın bu değişikliklere başlangıçta destek verdiğini gösteren e-posta kayıtlarını paylaşmıştı.

Son bir yıl içinde Musk, OpenAI'ye karşı dava açıp geri çekmiş, ardından 2024'ün sonlarında şirketin kâr amacı güden yapıya geçişini durdurmak için yeniden dava açmıştı.

Musk'ın Twitter'ı satın alıp X platformuna dönüştürmesinin ardından, yapay zeka dünyasına olan ilgisi de arttı ve xAI adında bir şirket kurdu.

Daha sonra Musk ve xAI, Grok AI'yi X platformuna entegre ederek hem yapay zeka hem de sosyal medya deneyimlerini birleştiren bir hizmet başlattı.

Grok AI'nin ana rakibi ise Meta ve Meta AI oldu.



Bu gelişmeler, yapay zeka ve sosyal medya dünyasında rekabetin daha da kızışacağına işaret ediyor.

OpenAI'ın yeni projesinin nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.