Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD donanmasıyla çalışan firmaya ait helikopter kazasında 4 kişi öldü
[Fotoğraf:AA]
ABD donanmasına çalışan yüklenici firmaya ait helikopterin Hawaii'de düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Donanmadan yapılan açıklamada, yüklenici firmaya ait helikopterin Hawaii'nin Kauai Adası'nda düştüğü kaydedildi.
Kazada, helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun yaptığı sosyal medya paylaşımında, Sikorsky S-61N model helikopterin kaza nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Etiketler: ABD
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