ABD donanması, "Güvenlik duraklaması, risk yönetimi uygulamalarını gözden geçirmek ve tehdit ve hata yönetimi süreçleri konusunda eğitim vermek amaçlıdır. Kuvvetimizin hazır olmasını sağlamak için halkımızın güvenliğinin en önemli önceliklerimizden biri olmaya devam etmesini sağlamalıyız" dedi.

Duraklama, Haziran ayında ikisi ölümcül olan üç kazanın ardından geldi.

Bir donanma pilotu, 3 Haziran'da F/A-18E Super Hornet'i içeren bir eğitim görevi sırasında Los Angeles'ın yakınlarındaki bir kazada öldü.

8 Haziran'da , bir başka MV-22B Osprey uçağının San Diego'nun doğusunda California'da düşmesinden sonra beş deniz piyadesi öldü.

9 Haziran'da, California'da rutin bir eğitim uçuşu sırasında bir MH-60S Seahawk'ın karıştığı bir kaza meydana geldi. Donanma, dört mürettebat üyesinin de bu kazadan sağ kurtulduğunu söyledi .

Her üç kaza da hala soruşturma altında.