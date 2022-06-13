Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (Sipri) düşünce kuruluşu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batı'nın Kiev'e desteğinin dünyanın nükleer silahlı dokuz devleti arasındaki gerilimi artırdığını söyledi.

Nükleer silahların sayısı Ocak 2021 ile Ocak 2022 arasında biraz düşerken, Sipri, nükleer güçler tarafından acil önlem alınmadığı takdirde, küresel savaş başlığı envanterlerinin yakında on yıllardır ilk kez artmaya başlayabileceğini açıkladı.

Sipri'nin kitle imha silahları programı direktörü Wilfred Wan, "Nükleer silahlı devletlerin tümü cephaneliklerini artırıyor veya geliştiriyor ve çoğu nükleer retoriği ve nükleer silahların askeri stratejilerinde oynadığı rolü keskinleştiriyor. Bu çok endişe verici bir eğilim" dedi.

Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinden üç gün sonra, Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer caydırıcılığını yüksek alarma geçirdi.

Ayrıca Rusya'nın önünde duran ülkeler için, "tarihinizde görülmemiş sonuçları olabilir" uyarısında bulundu.

Rusya, toplam 5 bin 977 savaş başlığıyla dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip, ABD'den 550 fazla.

Sipri, küresel nükleer savaş başlığı sayısının Ocak 2021'de 13 bin 80'den Ocak 2022'de 12 bin 705'e düştüğünü söyledi.

Tahminen 3 bin 732 savaş başlığı füze ve uçaklarla konuşlandırıldı ve yaklaşık 2 bini Rusya veya ABD'ye ait.